Nicole Kidman sobrang sweet kay Ruby Ruiz

Istariray rin si Ruby Ruiz, isa sa mga bida ng teleseryeng ‘Linlang’ ng ABS-CBN!

Aba, ramdam na ramdam ang Pinoy pride dahil isa nga si Ruby sa stars ng series ng Amazon Prime Video, ang ‘Expats’, kung saan kasama niya ang Hollywood star na si Nicole Kidman.

Ang bongga rin dahil parehong dumalo sina Ruby at Nicole sa star-studded premiere night ng ‘Expats’ na ginanap sa New York City, USA kamakailan.

Binigyan nga ng importansiya si Ruby sa special event na iyon.

At ang sweet ni Nicole sa picture na magkasama sila ni Ruby. Nakaakbay siya sa Pinay prime actress at ang mukha niya ay nakadikit sa ulo ni Ruby.

Komento nga ng fans, obvious daw na naging close si Ruby kay Nicole habang ginagawa nila ang ‘Expats’.

Anyway, tinawag naman ng netizens na pang-international ang galing ni Ruby bilang aktres dahil bukod sa role niya bilang isang nanny sa ‘Expats’ ay puring-puri rin siya bilang ang mapagmahal na Lola Pilar sa global hit series na ‘Linlang’.

Siyempre, ang co-stars ni Ruby sa ‘Linlang’ na sina Kim Chiu, Paulo Avelino, JM de Guzman, Maricel Soriano, at iba pa ay sobrang proud na kasama nga si Ruby sa ‘Expats’.

Dalangin nga nila na magtuloy-tuloy ang international projects ni Ruby at mas marami pa siyang makasamang Hollywood stars, ha!

(Jun Lalin)