Nash Racela inaasam patas na recruitment

NANINIWALA si Adamson University (AdU) Soaring Falcons head coach Nash Racela na darating sa puntong magtatapos rin ang naglalakihang alok sa collegiate league na nagreresulta sa hindi patas na recruitment ng ibang koponan.

Pinaninindigan ng Adamson ang kanilang paniniwala sa pagsunod sa mga nailabas na patakaran ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP), higit na sa pagpapatupad ng batas pagdating sa pagbibigay ng benepisyo sa mga student-athlete.

Aminado ang dating champion coach na hindi kayang makipagsabayan ng San Marcelino-based squad sa naglalakihang alok sa mga manlalaro upang lumipat sa kanilang eskuwelahan.

“Hindi ako agree sa mga nangyayari kaseli tingin ko sa ngayon, maraming nangyayari na tingin ko hindi maganda na sa tingin ko sasabog, ngayong nangyayari pa, pero tingin ko eventually merong tipping point, the sooner na sumabog mas maganda para tumigil na,” pahayag ni Racela patungkol sa mga isyung naglilipatan ang mga manlalaro na bulung-bulungang nakakatanggap ng malalaking alok para maglaro sa isang unibersidad o eskuwelahan. “Aminado naman ako at ang Adamson na hindi namin kaya iyung recruitment na ginagawa ng iba, so kami po ay more into development, that’s why we need more patience pagdating sa mga bata.”

Tinukoy rin ng 52-anyos na nakababatang kapatid ni dating playmaker at kasalukuyang coach na si Olsen Racela, na kinakailangang maghigpit ng collegiate leagues pagdating sa pagbibigay ng benepisyo bilang pamamaraan upang maka-engganyo pagdating sa recruitment na ginawa ni Senatoe Pia Cayetano na Magna Carta for Student Athletes.

“’Yung residency rule, sinunod naman agad ng collegiate leagues, pero iyung iba binalewala ng karamihan na sa tingin ko ay makakasama sa kanilang programa ay iyung benefits, na natatanggap ng mga estudyante, na sa akin ay dapat ay ipinapatupad nila, na ang pagkakaintindi ko, as early as Season 75 na pinag-usapan na ang maximum allowance, at least monetary allowance is P15,000 per month,” paglalahad ng dating Gilas Pilipinas coach at seven-time pro-league champion.

Malaki man ang paghahangad ng Adamson na matuldukan ang matagal na pagkagutom sa korona na huling beses natikman noong 1977 sa Season 40 ng UAAP sa pangunguna ni legendary court general Hector Calma, pinapanatili nito ang kanilang prinsipyo na mananatiling ibibigay lamang ang mga tamang pangangailangan ng kanilang mga manlalaro.

“Pinakauna kong prinsipyo sa pag-recruit is honesty, I’m making straight to the point na sinasabi kong ito lang iyung kayang maibigay namin. We straight up and tell them kung ano’ng meron sa amin, kung kaya nila punta sila sa amin. Kapag inalok namin sila our objective is long term, to finish school, mas matagal mas maganda,” eksplika ni Racela, na nagawang makuha ang pangako ng kambal na sina Filipino-American Cade at Austine Ronzone para sa UAAP Season 87, matapos maglaro sa US NCAA Division 1.

Nakuha rin ng Adamson sa susunod na season sina dating UST wingman Royce Mantua, sharpshooter Noah Pacquiao galing ng Australia at dating Enderun College Titans athletic forward AJ Fransman, habang paniguradong lalabas naman sa koponan sina ace player Jerome Lastimosa, Jed Colonia at Vince Magbuhos. (Gerard Arce)