Nakakakilig: Belle dedicated kay Donny kantang ‘Nobody Else’!

Kinilig ang mga fans sa song na dinedicate ni Belle Mariano para kay Donny Pangilinan.

Sa interview kasi niya kay Macky Kho ay tinanong siya nito kung ano sa mga song sa kanyang bagong album na ‘And Solemn’ ang gusto niyang i-dedicate sa kanyang ka-love team?

Sagot ng dalaga,”It’s ‘Nobody Else’, so ayun, maybe that I’ll dedicate to him.”

Nang tinanong kung bakit ito ang napili niyang kanta for Donny, sagot niya, “He’s the first one to hear it.”

Ganun nga ka-special si Donny para kay Belle na talagang nagpakilig sa DonBelle fans.

Ang nasabing song ay composed ni KZ Tandingan at ayon sa StarPop, ang recording label ng album ni Belle, ang kantang ‘Nobody Else’ ay tungkol sa, “Being with that specific person you want to spend the rest of your life with, someone who’s irreplaceable.”

So mas lalong kinilig ang fans sa story at meaning ng kanta ni Belle para kay Donny.

Tingin tuloy nila, na si Donny na ang taong gustong makasama ni Belle na panghabang buhay.

Kilig, ha!

(Byx Almacen)