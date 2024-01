Lider ng criminal group dedo sa engkuwentro

BUMULAGTA ang isang dating sundalo at lider ng criminal group sa Bicol region at galamay nito matapos silang manlaban at makipagbarilan sa mga awtoridad na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa una noong Miyerkoles sa Parañaque City.

Kinilala ang suspek na si Gilbert Concepcion, dating miyembro ng Philippine Army, residente ng Barangay Molosbolos, Libon, Albay at lider ng kilabot na Concepcion criminal group na nag-ooperate sa lalawigan ng Bicol.

Samantala, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng kasama nito.

Itinuturing si Concepcion na no.1 most wanted person sa Bicol dahil sa mga inihasik na krimen ng grupo nito sa rehiyon.

Sa ulat na ipinadala ng National Capital Region Police Office (NCRPO) sa Camp Crame, nangyari ang engkwentro bandang alas-sais nang gabi sa Sitio De Asis, Barangay San Martin De Porres sa Parañaque City.

Magkasanb na nagtungo sa lugar ng suspek ang mga puwersa ng Regional Intelligence Unit (RIU) 5, Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 5, CIDG 5, Albay Police Provincial Office (PPO), Regional Special Operation Unit (RSOU) ng NCRPO, RMFB NCRPO at iba pang unit ng pulisya para isilbi ang warrant nito sa mga kasong multiple murder, kidnapping, rape at iba.

Gayunman, hindi nagpahuli nang buhay ang suspek at nakipagsabayan ng palitan ng putok sa mga awtoridad dahilan ng agaran nitong pagkamatay at kasama nito.

May patong na P1 milyon sa ulo ni Concepcion. Dati itong miyembro ng New Peoples Army (NPA) na nagbalik loob sa pamahalaan at unang naging Cafgu bago pumasok sa militar.

Nag Absent Without Leave (AWOL) si Concepcion at nagtago matapos nitong mapatay ang tiyahin dahil sa away sa lupa. Nagtayo ito ng sariling grupo na sumentro sa kidnapping, gun for hire, extortion, panggagahasa, pagnanakaw at iba pa.

Patuloy naman ang ginagawang pagtugis ng pulisya sa Bicol region sa mga miyembro ng nasabing grupo.(Edwin Balasa)