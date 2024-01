Lani ayaw maging First Lady

Ang bongga ni Congresswoman Lani Mercado!

Imagine, siya na lang pala ang kaisa-isang babae na artista na nasa Kongreso!

Karamihan kasi ng mga kongresista ngayon na galing sa showbiz ay puro lalaki, tulad nina Cong. Richard Gomez, Cong. Dan Fernandez, Cong. Arjo Atayde.

At yes, siya rin ang kauna-unahang lady legislator ng Bacoor, Cavite.

“Noong na-create ang district, ako ang unang napasalang. And ako rin ang first lady Mayor of the City of Bacoor.

“So women empowerment ang ating advocacy, we encourage more women to enter public service,” sabi ni Lani.

Nakakaloka lang ang reaksyon ni Lani noong tanungin ko kung plano rin ba niyang maging first lady ng Pilipinas?

“Ay susmaryosep! First lady sa bahay ni Bong Revilla, oo, okey na ako sa ganun. The only lady…

“Mahirap na `yang mga ganiyan. Ayaw na namin ng mga ganiyan.

“Gusto pa naming magkaroon ng pahinga. Mahirap na ang mga ganiyang papel,” tutol na pahayag ni Lani.

So, hindi na ba siya gagawa ng pelikula, o teleserye?

“Nami-miss ko ang showbiz. Pero, wala pa kasing offer sa ngayon. Abala pa sa trabaho dito sa Kongreso,” sabi ni Lani.

Hindi ba niya bet sumama sa ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis?’ nina Senator Bong Revilla, Beauty Gonzalez?

“Ibang project naman. Huwag naman ‘yung magkasama kami ni Sen. (Bong),” sagot niya.

Anyway, masaya si Lani sa CongressTV, dahil dito nga raw makikita kung paano magtrabaho ang mga kongresista. Wala nga raw filter, filter ito, at talagang makikita kung sino-sino sa mga

ibinotong politiko ang pinaglalaban ang kanilang constituents, sa pamamagitan ng paglikha ng batas, at kung ano-ano pa.

Ang CongressTV ay napapanood araw-araw, mula 9:00am to 9:00pm, sa PTV Digital Channel 14 Metro Manila at online, sa mga social media pages tulad ng Facebook, YouTube, Instagram, X.

Samantala ang People’s Television ay napapanood ng mga milyon-milyong Pilipino sa pamamagitan ng 16 analog transmitting stations at 6 digital transmitting stations sa Luzon, Visayas, Mindanao.

(Dondon Sermino)