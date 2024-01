Knicks inimbitahan si Kevin Quiambao sa Summer League

MABILIS na napansin ng National Basketball Association (NBA) ang kahusayan ni reigning University Athletic Association of the Philippines (UAAP) MVP Kevin Quiambao matapos itong imbitahan ng New York Knicks sa 2024 Summer League.

Ito’y makaraang ihayag ni Miguel Rocha, head ng PR ng Strong Group Athletics, ang magandang balita sa kanyang social media account matapos ang mahusay na pagpapakita ng laro ng 6-foot-8 forward sa ginaganap na 33rd Dubai International Basketball Championship, kung saan patuloy na malinis ang kanilang kartada sa 5-0 patungo sa quarterfinal round.

“And I confirm [that] he did get offered to play for the Summer League. Yes, he did. He got offered to play in the Summer League, but there is no decision yet. No, decision for Kevin Quiambao. What matters is he got offered by New York to try out in the Summer League. And that’s already a big plus, already a big win for Philippine basketball considering na we were trying to get the first Filipino, pure blooded Filipino into the NBA. And it all starts there,” wika ni Rocha sa isang report.

Matindi rin ang alok sa 22-anyos na Rookie of the Year awardee ng UAAP noong 2022 para sa De La Salle University Green Archers, na kanyang tinulungan na makuha ang ika-10 kampeonato sa nagdaang season, mula sa bansang United Arab Emirates na maging naturalized player dulot ng pagbuhat sa Philippine squad kahit na mayroong apat na mahuhusay na imports.

Sinabi ni Rocha, na bukod sa alok ng UAE ay napanood rin ito ng mga scout mula sa Knicks, kung saan inalok na rin itong ipakita pa ang potensiyal sa Summer League. Subalit wala pang pinal na desisyon ang tubong Muntinlupa forward tungkol sa lagay ng mga naturang opurtunidad.

Laban sa Al Ahly Tripoli ay muling kumamada si Quiambao ng 17 puntos para makuha ang 91-89 panalo, habang lumista ito ng team-high 20 puntos mula sa 7-of-14 shooting kontra Beirut Sports Club.

Nauna nang siniguro ng UAAP Finals MVP na mananatili pa ito ng isang taon sa Taft-based squad upang hanapin ang back-to-back na kampeonato matapos talunin ang University of the Philippines Fighting Maroons nitong nagdaang Disyembre. Sa naturang kumpetisyon ay nagawa rin nitong walisin ang halos lahat ng individual awards at papremyong hatid ng mga sponsor.

Minsang sinubukan ni 7-foot-3 center Kai Zachary Sotto na makapasok sa NBA nang lumaro ito sa Orlando Magic, na kasawiang palad ay nagtamo ng masaklap na back injury.

(Gerard Arce)