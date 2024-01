Kinagigiliwan tambalan nila ni Maris Racal: Anthony Jennings nagba-bus pa rin kahit sikat na

Nagulat at hindi raw inaasahan ni Anthony Jennings ang magiging suporta ng viewers sa tambalang SnoopRene sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Ang SnoopRene ay base sa mga pangalan ng mga characters nila ni Maris Racal sa nasabing serye na sina Snoop at Irene.

Ayon kay Anthony nang makapanayam namin siya sa premiere night ng ‘GG (Good Game)’, wala raw sa plano ng management na love team sila ni Maris sa serye pero dahil marami ang natuwang viewers sa mga eksena nila ay tinuloy na lang daw ang kwento ng SnoopRene na eventually ay naging patok nga.

Sa ngayon daw ay hindi pa masabi ni Anthony kung may kasunod na proyekto ang tambalan nila ni Maris after ‘Can’t Buy Me Love’.

At kahit nga pala sikat na rin siya at marami na ang nakakakilala ay wala naman daw nagbago sa kanya.

Sa katunayan nga raw ay sumasakay pa rin daw siya ng P2P bus kapag bibiyahe or may pupuntahan.

Ang bongga lang at nagagawa pa rin niyang mag-commute, ha!

Samantala, isa nga siya sa mga artistang nagbigay ng suporta kay Donny Pangilinan para sa bagong movie nito.

Ayon kay Anthony, malapit siya sa Pangilinan family at kaibigan nga raw niya si Donny at ang mga kapatid nito.

Well, nakita nga namin sa premiere night ang closeness niya sa kapatid ni Donny na si Benj Pangilinan.

Talagang parang barkada silang dalawa, ha!

‘Yun na!

(Byx Almacen)