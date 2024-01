Nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Lakas- Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) si dating Pangasinan Rep. Ma. Georgina ‘Gina’ de Venecia at 15 iba pa mula sa Pangasinan.

Si de Venecia ay sinamahan ng kanyang mister na si dating Speaker Jose De Venecia Jr., na co-chairperson Emeritus ng Lakas-CMD, at kanilang anak na si incumbent Pangasinan fourth district Rep. Christopher de Venecia.

Ang dating kongresista ay naging miyembro ng Kamara de Representantes bilang kinatawan ng ikaapat na distrito ng Pangasinan mula 2010 hanggang 2016.

Pinangasiwaan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang pangulo ng Lakas-CMD party ang panunumpa ng mga bagong miyembro sa Social Hall ng Speaker’s Office sa Kamara. (Billy Begas)

“We are truly grateful to welcome all of you to our party, especially our beloved ‘Manay Gina’ as she is fondly called, who is not only a respected figure in her own right but also the spouse of our esteemed Co-chairman Emeritus,” sabi ni Romualdez. (Billy Begas)