Entry para sa indie film, binuksan na ng Gawad Alternatibo

Time to shine!

Nanawagan ang Gawad Alternatibo Para sa Pelikula at Video ng submission of entries para sa kanilang 36th edition.

Ang Gawad Alternatibo Para sa Pelikula at Video ay ang longest running independent film competition sa Asya.

Bukas ito para sa lahat ng Pilipino.

Ang deadline ng submission ay hanggang 11:59 pm ng April 30, 2023.

Mayroon itong tatlong category kabilang ang Narrative, Experimental, Documentation, and Animation.

Ang isang partisipante ay maaaring magpasa ng tatlong entry bawat kategorya.

Ang maximum running time ng bawat entries ay hanggang 45 minuto.

Kailangan din ng accomplished entry form, synopsis at details of the entry, director’s credits, full production profile, at film entry trailer.

Pwede itong ipasa sa FB page Gawad Alternatibo at website ng Cinemalaya kasama ng requirements.

Ang mga mapipiling finalist ng Cinemalaya ay mapapabilang sa Gawad Alternatibo roster.

Dadaan sa screening ang mga finalist sa Cinemalaya 2024.

Ang awarding naman ay gaganapin sa August 10, 2024.

(Natalia Antonio)