Elisse Joson gayang-gaya si Chin-Chin Gutierrez

Kaloka ang acting ni Elisse Joson na pinabilib ang isang veteran actress!

Kaya pala bilib na bilib si Rosanna Roces sa kanya, eh, todo-todo naman pala ang pag-arte niya, to the point na naging mapanakit na siya, ah!

Anyway, habang mas umiinit pa ang mga tagpo sa nalalapit na pagtatapos ng ‘Pira-Pirasong Paraiso’, eh stand out nga sa finale week nito si Elisse na bigay-todo talaga sa kanyang kontrabida role bilang Hilary.

Sabi nga ng marami, habang pinapanood si Elisse, parang ang premyadong 90s actress na si Chin-Chin Gutierrez daw ang nakikita nila, mula sa pag-arte, sa hitsura, at hubog ng mukha at katawan, ha!

Sa isang eksena nga, trending ang tapatan nina Elisse at Loisa Andalio. Doon tinapat ni Hilary na sa kabila nang pinagdaanan nilang hirap, mas nahihirapan umano siya dahil kay Amy (Loisa) at tila inagaw raw sa kanya ang lahat ng oportunidad sa buhay.

Doon din napansin ng mga manonood sa kanyang pagbitaw ng linya na tila napapanood muli nila si Chin-Chin, na huling umarte noong 2015 pa at nakilala sa kanyang diverse style of acting, mapa-leading lady o kontrabida.

“She’s articulate. She’s like Chin-Chin Gutierrez,” komento ng mga fan.

Speaking of diverse style of acting, aba eh ang laki ng improvement ni Elisse mula noong nagsimula siya sa showbiz. Mapa-pabebe man ang kanyang role, sopistikada, o kahit gawin siyang bida/kontrabida, kayang-kaya niyang gawin!

Aba, given her vast experience din so far sa aktingan, mula sa ‘Dirty Linen’, pagiging isa sa leading ladies noon ni Piolo Pascual sa MMFF entry na ‘Mallari’, at sa kasalukuyan niyang afternoon serye na ‘Pira-Pirasong Paraiso’, napatunayan niya sa mga manonood ang kanyang kakayanan bilang aktres.

Maliban kay Elisse, hindi rin nagpakabog sa nasabing eksena si Loisa. Sabi nga ng mga fan, kapag pinagsama sila sa isang eksena, tiyak na fireworks ang kalalabasan!

Kita nga sa eksena na grabe ang pagkapisil ni Elisse sa mukha ni Loisa, na sinabayan pa nang sunod-sunod na saksak sa dulo. Gigil na gigil ang peg!

Wish ng marami na pagkatapos ng serye ay pagsamahin muli sila sa future projects ng ABS-CBN.

Naku, tiyak mas manggigigil ang mga manonood kay Elisse at sa iba nitong kontrabida sa mga susunod nitong kaganapan sa nalalapit na pagtatapos ng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ na magaganap ngayong Sabado, 3:00pm, sa Kpamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, at iWantTFC.