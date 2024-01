Irerekomenda ng Department of Energy sa Malacañang ang pagpapatupad ng flexible work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno bilang bahagi ng pagtitipid sa konsumo ng kuryente at pagtugon sa epekto ng El Niño, gayundin sa problema sa trapiko.

Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang episyenteng paggamit ng enerhiya at magpatupad ng energy audits at energy spot checks sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilalim ng Government Energy Management Program.

Ayon kay Director Patrick Aquino ng Energy Utilization Management Bureau, sa ilalim ng mungkahing flexible work arrangement, hini-hikayat ang mga tanggapan ng gobyerno at mga opisina na mag-work from home kung kinakailangan, at bawasan¬ ang frontline services.

Gayunman, sinabi ni Aquino na kailangan pa ring tumugon sa mga requirement ng Civil Service Commission.

“May mga resolusyon na ang ating Inter-Agency Energy Efficiency and Conservation Committee kabilang na dito ang tinatawag na flexible work arrangement,” ani Aquino.

Kabilang sa mga direktiba sa mga tanggapan ng gobyerno ay ang pagtitipid sa paggamit ng air-conditioning unit na hindi bababa sa 24 degrees ang thermostat, panatilihing malinis ang filter at linisin ang mga electric fan. (Aileen Taliping)