Nagsagawa ng pag¬huhukay ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa inirereklamong DBSN poultry farm sa San Joaquin, Palompon, Leyte at nakumpirma ang tone-toneladang toxic waste.

Ayon sa abogadong si Lloyd Surigao, ang natuklasan ng DENR ay patunay na lantarang nilalabag ng farm ang mga environmental law. Ang DBSN Farm Agriventures Inc. ay pagmamay-ari ni Mayor Ramon Oñate.

Ang paghuhukay noong Enero 8, 2024 ay ginawa sa bisa ng ini¬syung search warrant ng Regional Trial Court Branch 45. Sinabi ni Surigao na hiniling ng mga residente ang tulong ng korte dahil hindi na nila matiis ang “living conditions in San Joaquin spawned by the illegal dumping of hazardous solid wastes from the poultry farm that has polluted some areas of Barangays San Joaquin and Lat-osan.”

Umapela rin ito sa publiko na tumulong sa pagpapakalat ng katotohanan sa umano’y ilegal na pagtatapon ng chicken¬ wastes at iba pang dumi sa Palompon Protected Watershed Forest Reserve na siyang nagbibigay ng polusyon sa pinagkukunan ng tubig ng bayan.

“I am appealing to all our media friends: Help us spread the truth in Palompon. Help us fight the injustice against our citizens. Help us push our government officials to do their job in protecting the environment and the interests of our people,” panawagan ni Surigao.

“The decision of the Regional Trial Court Branch 45 permitting the search and excavation of several areas of the Palompon Protected Watershed being occupied by the poultry farm is a huge victory for our clients – regular citizens who have taken a staunch stand against the mayor of their town, whose family owns DBSN. These people are outranked in power and influence, and yet they stood their ground to defend their survival,” ayon pa sa abogado.

Nangangamba naman si Surigao na posibleng abutin ng ilang taon ang pakikipaglaban nila sa DBSN dahil ito ay “battle between logic and lies.”

“Ang hirap sa kalaban namin, puro kasinungalingan ang alam. Gone are the days when our leaders have the decency to lead. Gone are the days when our leaders stick to the truth,” diin pa niya.