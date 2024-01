Daniel mas magtataka kung imbitado sa Bea-Dominic wedding

Isang malapit kay Daniel Padilla ang hiningan namin ng reaksyon sa pahayag ni Dominic Roque na hindi imbitado ang ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo sa kasal nila ni Bea Alonzo.

Sa isang event kasi ay nausisa si Dominic kung invited ba sina Daniel, Kathryn sa kasal nila sa ibang banda ni Bea?

Hindi naman naging plastik si Dominic sa dialogue niya na si Kathryn lang ang imbitado dahil hindi sila okey ni Daniel noon pang 2020.

“Knowing DJ, he will not react. Hindi na kailangan. Mas magtataka naman siguro si DJ kung invited siya, di ba? Eh inamin naman ni Dominic na hindi sila ok since 2020.

“So hindi big deal ‘yon. Walang isyu!” tsika ng kausap namin.

Tama rin naman na hindi na gawing isyu ang sinabi ni Dominic about Daniel.

Eh sa Europe rin ang kasalang Bea-Dominic kaya makakatipid si Daniel na hindi siya invited.

Sa mga destination wedding kasi ay hindi naman sagot ng mga ikakasal ang gastos ng kanilang mga imbitado, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)