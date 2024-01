Sinermunan ni Senador Raffy Tulfo si DMCI Holdings Inc. chairman at president Isidro Consunji nang matulog ito sa pagdinig ng Senado.

Nangyari ito sa hearing ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development noong Miyerkoles, Enero 24.

Ang imbestigasyon ay bunsod ng resolusyong inihain ni Tulfo hinggil sa “Timely Enforcement of Judicial Decisions in Labor Disputes.”

Sa naturang hearing, napansin ni Tulfo na natutulog si Consunji kaya tinawag niya ang atensiyon nito.

“Hindi porket bilyo¬naryo ka tutulugan mo kami, don’t do that pambabastos iyan,” diin ng senador kay Consunji na agad tumanggi na siya ay natutulog.

“Bastusan iyan, huwag mo kaming bastusin dito you don’t have the right kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Magpakatino ka, gumising ka, idilat mo mata mo!”

Inutusan pa ni Tulfo ang committee secretary na magtimpla ng kape para kay Consunji para maging dilat ang mata nito.