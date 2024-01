Bus inararo mga sasakyan: 3 todas, 29 iba pa sugatan

TATLONG katao ang nasawi habang 29 na iba pa ang nasugatan matapos araruhin ng pampasaherong bus ang isang dyip na puno ng pasahero, isang motorsiklo at dalawang traysikel noong Miyerkoles sa Dinalupihan, Bataan.

Kabilang sa mga nasawi ang isang babaeng estudyante mula sa Gordon College sa Olongapo City at isang 25-anyos na babae na taga-Barangay Naparing, Dinalupihan, Bataan.

Samantala, kusang loob namang sumuko sa pulisya ang suspek na si Edwin Sandoval, drayber ng Arayat Express Bus.

Sa ulat ng Dinalupihan Municipal Police Station (MPS), nangyari ang insidente sa kahabaan ng Olongapo-Gapan Road sa Barangay Bangal ng nasabing bayan bandang alas 6:25 nang gabi.

Patungo sa Olongapo City ang bus nang mawalan umano ng kontrol sa manibela si Sandoval matapos itong mag-overtake unahang trak.

Unang sinalpok ng bus ang kasalubong na pampasaherong dyip na puno ng pasahero, kasunod nitong sinuyod ang kasalubong din na motorsiklo, traysikel na puno rin ng pasahero at isang nakaparadang traysikel.

Mabilis naman ang responde ng pulisya at emergency responder ng SBMA at dinala sa James Gordon Memorial Hospital at Dinalupihan District Hospital ang mga sugatang biktima.

Gayunman, idineklarang dead on arrival ang tatlo sa mga ito dahil sa mga tinamong pinsala sa ulo at katawan.

Ayon sa mga awtoridad, ang iba sa mga biktima ay nasa kritikal din na kalagayan dahil sa matinding mga sugat at mga bali sa katawan.

Agad ding nagpaabot ng tulong si Dinalupihan Mayor German Santos sa mga naging biktima.

Sasampahan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injuries at damage to property ang drayber. (Edwin Balasa/Ronilo Dagos)