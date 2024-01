Bimb balik showbiz: Medical bills ni Kris pataas nang pataas

Ramdam mong miss na miss ni Kris Aquino ang mga taga-showbiz.

Na kahit may sakit nga siya, iniisa-isa, sinasagot nga niya ang mga mensahe sa kanya ng mga kaibigan sa showbiz.

Tulad ni Pokwang, na nagsabing hindi siya mapapagod ipagdasal si Kris araw-araw.

Sagot ni Kris, “Pokey I miss your chicken sopas.”

At nangako naman si Pokwang na padadalhan niya si Kris, kapag nasa Pilipinas na.

Sinagot din ni Kris si Carmina Villarroel, na sabi nga niya, “Min, the chemotherapy recovery is so hard. I’m still bedridden.”

Naikuwento rin ni Kris kina Ogie Alcasid at Rey Lañada na dinalaw na rin siya ni Zsa Zsa Padilla.

At sabi nga ni Ogie, “Hopefully soon mare. Our prayers are unceasing. The Lord heal you.”

Sinabi naman ni Kris kay Mrs. Rosalinda Wee na, “Mrs. W, I miss my family and I miss you. Please adopt kuya, Bimb, and me so we can live in your organic farm?”

Ang hardinera naman na handa ni Jenny Miller, na inaanak ni Kris sa kasal, ang nami-miss niya.

“Jen how are you? Your wedding feels like a lifetime ago. What was the dish you’d bring for me because I’d really enjoy it? I remember it was served in the same type of container as leche flan.”

Sabi naman ni Jen, kung papayagan ng doctor, padadalhan niya si Kris ng pagkain na `yon.

“Please get well. I promise to bring you a party package of it because we will celebrate your healing.”

Anyway, sa mensahe naman ni Christine Calawod ng Cornerstone Entertainment, ang nagha-handle ng career ni Bimb, kitang-kita mo naman ang pagiging stage mother ni Kris.

“Love you Madam! Be well. We are all praying for you!” sabi ni Christine.

“Bimb might go home after my birthday. He needs to work because my medical bills are already getting higher & higher. But Tin, the stage mom is already saying no to a name change. He’ll stay as Bimb. No last lame (name), like Drake!” sagot naman ni Kris.

Abangan…

(Dondon Sermino)