Bilis ng footwork ni Manny Pacquiao pambihira pa rin

TILA sasabak sa isang matinding giyera ang nag-iisang eight-division champion na si Manny “Pacman” Pacquiao sa pagsisimula ng kanyang paghahanda sa exhibition bout laban kay kickboxing at muay thai legend Sombat “Buakaw” Banchamek sa Abril 20 Impact Arena sa Bangkok, Thailand na binansagang “The Match of Legends.”

Ang naturang exhibition match ay mayroong nakalaang $25 million na inorganisa ng Fresh Air Festival Co. Ltd at cinema operator na SF Corporation ng Thailand para sa isang international boxing rules, kung saan masusubukan ang tibay ng Thai fighter na katatapos lang din sa laban nito kontra Nayanesh Ayman ng Spain noong Disyembre 2.

Huling beses sumabak sa laban ang 45-anyos na Filipino boxing legend sa exhibition match kay South Korean fighter DK Yoo noong Disyembre 11, 2022 sa Korea International Exhibition Center na nagtapos sa unanimous decision ng kanilang six round bout.

Mismong si MP Promotions President Sean Gibbons ang nakasaksi sa pagsisimula ng training camp ni Pacquiao sa General Santos City.

“The footwork, that makes the champ. Ask (Erik) Morales, ask (Marco Antonio) Barrera, ask all the boys about that footwork. The key to success, footwork, everything comes after, the power involves,” pahayag ni Gibbons sa video na inilabas sa Viva Promotions Facebook page. “The camp is in first day of workout, before back in the mitts.”

Sa kanyang ikalawang sunod na araw naman ng pag-eensayo ay bumalik na sa gym si Pacquiao sa ilalim ni trainer Jonathan Penalosa sa pagsuntok sa mitts, upang simulan ang pagkalkula ng mga galaw nito.

“It’s like he’s in 29 years, same fire and the energy,” maririnig muli sa mga salita ni Gibbons.

Nito lamang Enero ay kinumpirma ni Pacman na posibleng maganap ang ikalawang bakbakan kay dating undefeated at retired Future Hall of Famer Floyd “Money” Mayweather, Jr. ngayong taon para sa pinaka-aasam na ‘Pac-May 2’ kasunod ng anunsiyo nito sa RIZIN 45 fight New Year’s event.

Itinuturing na pinakamalaking boxing event ang salpukan nina Pacquiao at Mayweather na tumabo nang husto sa tinaguriang “The Fight of the Century: Battle for Greatness” noong Mayo 2, 2015 na nagresulta sa 12-round unanimous decision win ni Floyd na lumikom ng limpak-limpak na kita na umabot sa mahigit sa $400 million at PPV viewership na 4.6 million upang tanghaling pinaka-pinanood na sporting event sa kasaysayan ng telebisyon at pay-per-view.

Huling beses sumabak sa isang professional bout ang tubong Kibawe, Bukidnon at ipinagmamalaki ng General Santos City na si Pacquiao laban kay Yordenis “54 Milagros” Ugas ng Cuba noong Agosto 21, 2021 na nagresulta sa 12-round unanimous decision pabor sa 2008 Beijing Olympics bronze medalist para sa WBA (Super) 147-pound belt. (Gerard Arce)