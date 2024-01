Anthony Rosaldo inalay concert sa pumanaw na kapatid

Nakaramdam ng lungkot si Anthony Rosaldo sa chikahan namin sa kanya. Kasi nga, bigla niyang naalala ang kanyang kapatid na pumanaw noong 2022.

Tanong ko kasi, kanino niya ide-dedicate ang kauna-unahang concert niya, ang ‘Switch’, na magaganap sa January 31, 2024 sa Music Museum.

Kasi nga, ito raw ang dream ng kapatid niya sa kanya. Madalas nga niyang kasama ang kapatid, na parang tatay na nga niya, dahil lahat ng lakad niya, ito ang kasama.

Maluha-luha nga si Anthony nang maalala ang pumanaw na kapatid. Kaya ngayong concert niya, ide-dedicate niya ito talaga.

Magkakaroon nga raw ng segment, o part para sa kapatid niyang pumanaw.

“’Eat Bulaga’ days pa lang, sumasali pa lang ako sa mga contest, siya na ang kasama ko. Siya ang nagda-drive sa akin. Ang laking part niya sa buhay ko.

“So, para sa kanya talaga itong concert ko,” sabi ni Anthony.

Siyanga pala, super suwerte nitong si Anthony, na matapos ngang magbida sa ‘Ang Huling El Bimbo’ heto at may bago na naman siyang musical play, ha!

“Itong susunod ko, ang ‘Rent’ musical hit, hindi ako makapaniwala na mabibigay sa akin ang role.

“Ako si Roger sa ‘Rent’. Bagong challenge ito sa akin. Sobrang malayo sa last musical play na ginawa ko, ang ‘Huling El Bimbo’, na ang role ko ay college student.

“Dito sa ‘Rent’, rock star naman ako, mas mature, mas malalim, at HIV positive ako, na isang struggling rock star. I have to learn na mag-gitara, kasi wala akong alam sa gitara.

“Thankful ako na leading man role ang nabibigay sa akin. I don’t know kung bakit ako nagkakaroon ng opportunity na ganito? Pero, grateful talaga ako,” sabi ni Anthony.

Well, in fairness kay Anthony, bukod sa guwapo, mabait, magaling din talaga siyang kumanta, ha! Kering-keri nga niya ang mga mahihirap na kanta, kaya dapat lang talaga siyang mabigyan ng break, o mas marami pang trabaho, concert, music.

Good luck!

(Dondon Sermino)