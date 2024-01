Anne pinayuhan mga nanay na ituloy ang laban, pangarap

Pinayuhan ni Anne Curtis ang mga fan niya, lalo na ang mga nanay na tulad niya, na huwag tumigil na mangarap.

“I hope that woman learn to value their dreams and goals and that they don’t give up on it, ” sabi ni Anne.

Binigyan diin din niya na dapat ang mga magkasintahan o mag-asawa ay nagsusuportahan.

“When it comes to partner dapat nagtutulungan kayo and become each other’s cheerleaders,” dagdag niya.

Napag-usapan kasi sa segment na ‘EXpecially For You’ ang sitwasyon ng contestant kung saan tumigil ito sa pagsali ng beauty pageant dahil sa ka-partner nito.

Sabi nga Vice Ganda, na marami ngang kababaihan tulad ng contestant na napupurnada o natitigil ang kanilang pangarap dahil sa pagiging ina nito o pagpasok sa isang relasyon.

Bilib nga sina Anne at Vice na matapang na pinili ng contestant na babae ang ituloy ang kanyang pangarap.

Anyway, palagi ngang tending ang iba’t ibang kwento ng madlang pipol sa mga segment na ‘EXpecially For You’ at ‘Tawag ng Tanghalan’.

(Dondon Sermino)