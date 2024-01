76ers liyamado kahit dadayo

ISA sa mainit na NBA player ngayong season si Joel Embiid kaya naman kahit dadayo sila ay liyamado pa rin ang kanyang koponan na Philadelphia 76ers pagharap sa Indiana Pacers ngayong araw (Huwebes sa Amerika).

Nagliliyab ang laro ni reigning Most Valuable Player (MVP) Embiid ngayong 2023-2024 NBA regular season dahil nakaraan lamang ay tumikada ito ng 70 points, 18 rebounds at limang assists nang talunin nila ang San Antonio Spurs, 133-123.

May dibidendong 1.49 ang Sixers kontra 2.70 ng dehadong Pacers at para maging balikatan ang bigayan ay dapat plus 5.5 ang Indiana, liyamado nang bahagya ang Pacers kapag may plus 5.5 sila, magiging dibidendo nila ay 1.87 laban sa 1.97 para sa Philadelphia.

Nasa third spot ng Eastern Conference ang Sixers tangan ang 29-13 karta habang ang Pacers ay nakaupo sa seventh na may 24-20 record, pakay ng 76ers na ikadena ang pang-pitong sunod na panalo habang nais ng Pacers na kalsuhan ang three-game skid nila.

(Elech Dawa)