INIHAYAG ng Department of Foreign Affairs (DFA) na nananatili pang nakakulong dahil hindi pa maaaring magpiyansa ang dalawang Pinoy na dinakip sa pag-abandona sa bangkay ng mag-asawang pinatay sa saksak sa Tokyo, Japan noong Enero 16.

Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, hindi pa maaaring maglagak ng piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng dalawang Pinoy dahil hindi pa nakakasuhan ang mga ito.

“Sa Japan maaaring may piyansa pero titingnan natin kung may indictment na. Sa Japan, wala silang kasamang abogado habang tinatanong ng pulis. Within 10 days o mahigit pa, magpapasya ang Japanese authorities kung magsasampa ng kaso. So right now, hindi pa oras para sa piyansa,” paliwanag ni De Vera.

Nanawagan din si De Vera sa publiko na iwasan muna ang mga ispekulasyon na ang dalawa ang pumatay sa mag-asawa dahil

iniimbestigahan pa ang insidente.

Dinakip ang mga suspek – isang babae at isang lalaki- dahil sa pag-abandona sa bangkay ng mag-asawang Norihiro at Kimie Takahashi sa kanilang bahay sa Adachi, Tokyo.

Puno ng saksak sa katawan ang katawan ng mag-asawa kung saan hinihinalang pagnanakaw ang motibo sa krimen.