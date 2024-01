Vanie Gandler asam unang kampeonato

PUSPUSAN sa pagdebelop ng sariling kakayahan si Vanie Gandler upang matulungan ang Cignal HD Spikers makuha ang unang kampeonato sa Premier Volleyball League (PVL), na nakatakdang umpisahan ang seventh season simula Pebrero 20 sa Smart Araneta Coliseum.

Nagsisimula pa lamang sa kanyang batang karera sa professional league sa Cignal ang power spiker galing ng Ateneo Blue Eagles kaya gigil na itong mapagwagian ang unang kampeonato sa liga kasunod ng dalawang tansong medalya sa magkasunod na kumperensiya noong isang taon.

Umangat ng laro ng 23-anyos na outside spiker matapos pansamantalang mawala sa lineup ang kapitana na si Rachel Ann Daquis dahil sa pagsunod na kanyang hangaring mapaangat ang coaching skills sa Amerika.

Sumegunda ito sa pag-atake sa likod ni dating conference MVP Frances Molina, katulong sina spikers Jovelyn Gonzaga, middle blockers/hitters Ria Meneses at Roselyn Doria at ace playmaker Angelica “Gel” Cayuna.

Kinapos ang HD Spikers sa semifinal round ng second All-Filipino kontra sa nagtapos ng runner-up na Choco Mucho Flying Titans, bago nito nakuha ang ikaapat na tansong medalya laban sa Chery Tiggo Crossovers sa 18-25, 25-21, 25-22, 26-24 noong Disyembre, kung saan parte sila ng makasaysayang jampacked crowd sa The Big Dome.

Determinado si Vanie na makuha ang unang kampeonato sa koponan matapos bitawan ang huling taon sa Blue Eagles, kung saan nakatulong itong magwagi ng bronze medal noong Season 84 kasama si Faith Nisperos ng Akari Chargers.

Subalit aminado si Gandler na kailangan pa niyang hasain ang laro lalo pa na mas tumitindi ang kumpetisyon sa pagdating ng mga Filipino-foreign players at Japanese coaches.

Dahil sa pagpasok ng mga bagong koponan tulad ng Strong Group Athletics at Capital1 Solar Energy, gayundin ang mga lipatan at pagpasok ng Fil-foreign players, paniguradong mas iaangat pa ng Cignal ang kanilang laro sa susunod na lebel.

Nakalista ang Filipino-American spiker bilang ikawalo sa best scorer sa nagdaang AFC sa kabuuang 142 puntos mula sa 126 spikes, siyam na blocks at pitong service aces, habang meron rin itong 34.2391 successful spike rate para sa ika-anim sa Best Spikes.

Inaasahang patuloy na magiging malaking tulong ang Business Management graduate sa kampanya ng Cignal kasama ang ibang mga kakampi na sina Toni Rose Basas, Geneveve Casugod, Angelique Dionela at bagong lipat na si Jovelyn Fernandez galing rin ng Cargo Movers.

(Gerard Arce)