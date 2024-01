Tyler Bey, Magnolia nakatakas sa Game 1

Semis Game 2 Biyernes:

(Mall of Asia Arena)

4:00pm – SMB vs Ginebra

8:00pm – Magnolia vs Phoenix

HIRAP pero naigapang ng Magnolia ang 82-79 win kontra Phoenix para kubrahin ang Game 1 ng PBA Commissioner’s Cup semifinals sa Smart Araneta Coliseum Miyerkoles ng gabi.

Game 2 ng best-of-five bukas sa MOA Arena.

Mula sa field ay 8 of 23 lang si Tyler Bey pero tumapos ng 23 points, 10 rebounds para sa Magnolia, umayuda ng 11 si Paul Lee at 10 kay Mark Barroca – 6 dito sa fourth quarter na naging finishing kick ng Hotshots sa low-scoring ballgame na tinampukan ng 16 ties at 15 lead changes.

“It is our game plan to limit the score under 90 points because that’s our average in points allowed,” paliwanag ni coach Chito Victolero. “The whole conference we were the No. 1 team in defense, so we want it to be like that.

Sa free throws ni Lee, inagaw ng Hotshots ang manibela 61-60 bago natapos ang third quarter at nanatili na sa unahan sa halos buong fourth hanggang itabla ng and-1 play ni Johnathan Williams sa 78-78, kulang 2 minutes na lang.

Sa sumunod na posesyon, nakumpleto din ni Bey ang three-point play para sa 81-78 lead, isa lang ang naipasok ni Williams sa sumunod na biyahe sa stripe 81-79 Magnolia.

Sa final four seconds, napunta kay Bey ang bola, na-foul at split din sa charities. Nabulaga ng Hotshots ang final play ng Fuel Masters, hindi nakabitaw ng disenteng tira si Jason Perkins.

Pinangunahan ng 25 points ni Perkins ang Phoenix, nalimitahan sa 11 attempts si Williams tungo sa 11 points, may 18 rebounds at 7 assists. Naka-13 points si RJ Jazul. (Vladi Eduarte)