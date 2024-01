Tony Genato, iba pang sports icons sasaluduhan sa SMC-PSA Awards

PUMANAW na pero hindi makakalimutan.

Isang two-time Olympian, dating PBA Rookie of the Year, decorated collegiate coach, one-time college star na hindi nakapaglaro sa PBA, at isang cage icon na naging bukambibig ng Filipino basketball fans.

Ilan lang sila sa bibigyan ng posthumous recognition sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Awards Night sa January 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Bibigyang-pugay sina FIBA World Cup bronze medalist Antonio ‘Tony’ Genato, 1994 top PBA rookie Emmanuel ‘Boybits’ Victoria, champion coach Loreto ‘Ato’ Tolentino, Letran legend Fernando ‘Dong’ Libed at cage legend Avelino ‘Samboy’ Lim sa formal event.

Magbibigay ng tribute at maigsing panalangin ang sportswriting fraternity sa 21 sports personalities na pumanaw nitong 2023.

Ang traditional awards rites ay hatid ng ArenaPlus, PSC, POC, Cignal, Milo at PLDT/Smart bilang major sponsors, binak-apan ng PBA, PVL, Rain or Shine at ni 1-Pacman partylist Rep. Mikee Romero.

Kasama sa bibigyan ng posthumous honors sina PBA players Terry Saldana, Ricky Marian, Rudy Enterina at Manuel ‘Motet’ Pineda, dating PBA chairman Rey Gamboa, ABAP president Ed Picson, dating sports commissioner at national player Tisha Abundo, at dating Congressman Rodolfo Tingzon na tinuturing na ama ng youth baseball sa bansa; football player Yoro Sangare, boxer Kenneth Egano, Adamson deputy softball coach Estanislao ‘Sarge’ Terrones, dating sports editor at columnist Nap Gutierrez, motoring host/columnist Butch Gamboa, at e-sports personalities Rob Luna, Charles Dave ‘Chad Devs’ dela Pena at Ivan Emmanuel ‘Navi’ Gacho.

(Vladi Eduarte)