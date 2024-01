KINUMPIRMA kahapon ng Embahada ng Israel sa Pilipinas na kabilang ang isang Pilipinong sundalo sa 21 puwersa ng nasabing bansa na nasawi sa pag-atake ng militanteng Hamas group sa Gaza Strip noong Lunes, Enero 22.

Kinilala ito na si Sergeant First Class (Reserves) Cydrick Garin, 23 anyos, combat sergeant sa 8208th battalion ng 261st brigade ng Israel Defense Forces (IDF).

Tubong Isabela ang ina nito na si Imelda Garin na naninirahan sa Tel Aviv, Israel habang taga-General Santos naman ang kanyang ama.

Kabilang si Garin sa mga sundalong naatasang pabagsakin ang mga istruktura sa isang compound sa Al Moazin sa Gaza Strip, may 600 metro ang layo mula sa border ng Israel, nang maglunsad ang mga terorista ng anti-tank missile sa ilang kabahayan dito bandang alas-kuwatro noong Enero 22.

Dahil dito, ang mga bombang gagamitin sana ng Israeli forces para wasakin ang compound ay sumabog din at naging dahilan ng pagguho ng dalawang gusali sa lugar.

“As far as we know, at around 4 p.m., an RPG was fired by terrorists at a tank securing the forces, and simultaneously, an explosion occurred at two two-story buildings. The buildings collapsed due to this explosion while most of the forces were inside and near them,” ani IDF spokesperson Rear Adm. Daniel Hagari.

Samantala, nagpahatid ng pakikiramay ang embahada ng Israel sa bansa para sa pamilya Garin gayundin sa Filipino community sa Israel.

Nakikipagtulungan na rin ang embahada sa pamahalaan para sa pagbiyahe ng ama ng biktima sa kanilang bansa.

Noong Abril ng 2021, tumanggap ang batang Garin ng pagkilala mula sa Southern Command dahil sa pagiging katangi-tanging sundalo ng Givati Brigade ng IDF.

Kaugnay nito, nanindidagan si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi sila matitinag sa nangyaring trahedya sa kanilang hukbo at nangako pa itong dudurugin ang Hamas group para tuluyan itong mapuksa at mapalaya ang mahigit 100 Israeli na bihag nito.

