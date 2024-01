Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi niya itutulak ang bago o dagdag na buwis.

Sa isang press briefing nitong Miyerkoles, sinabi ni Recto na ang dagdag-buwis ay magreresulta lamang ng pagbilis ng inflation kaya hindi ito napapanahon.

“Frankly speaking, there are no plans on imposing additional new taxes,” saad ng Finance chief.

Target ng administrasyong Marcos na makalikom ng P4.3 trilyong revenue ngayong taon at naniniwala si Recto na magagawa ito kahit walang bagong buwis dahil ang tatrabahuin niya ay “to collect what is on the table.”

Kailangan aniyang ayusin ang episyenteng koleksiyon ng buwis sa implementasyon ng Ease of Paying Taxes, digitalization sa Bureau of Internal Revenue (BIR) at Bureau of Customs (BOC), pati na ang agresibong anti-corruption campaign.

Inamin naman ni Recto pinag-aaralan niya ang mga nabitin na tax measures ni dating¬ finance secretary Benjamin Diokno.

“[B]ut we will refine them. In fact, we are putting a lot of work in the few days,” ayon sa kalihim

Kabilang sa mga tax measures na dating isinusulong ni Diokno ay ang Package 3 ng Comprehensive Tax Reform Program (CTRP), o ang Real Property Valuation and Assessment Reform (RPVAR), Package 4 ng CTRP o Passive Income and Financial Intermediaries Taxation Act (PIFITA), pati na ang rationalization ng mining fiscal regime, Motor Vehicle Road User’s Tax (MVRUT) at karagdagang excise taxes sa sweetened beverages at junk food, at single-use plastics (SUPs).