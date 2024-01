Pilit ginagawan ng away: Daniel, Kathryn ayaw tantanan ng fake news!

Nakakaloka ang mga naglalabasang fake news sa mag-ex na Daniel Padilla at Kathryn Bernardo!

Pilit ngang pinag-aaway ang dating magkasintahan.

Pero marami nga ang nakakapansin na palaging si Daniel ang kinakawawa ng fake news peddlers.

Na pati nga nanay ni Daniel, si Karla Estrada, ay palaging kinakaladkad sa isyu at intriga.

Suwerte nga lang ang mag-ina dahil may mga malalapit sa kanila na pinagtatanggol sila.

Na may iba silang mga kaibigan like Direk Darryl Yap na palaging to the rescue.

At ngayon nga ay may pinalulutang na namang intriga sa pagitan nina Daniel, Kathryn.

Na ang isa raw sa dahilan ng hiwalayan ng KathNiel at dahil nag-withdraw raw si Daniel ng 150 million pesos sa joint account nila ni Kathryn.

So tinanong nga namin ang isang malapit kina Daniel, Karla tungkol doon at talagang napatili ito ng, “What? One hundred fifty million pesos? Definitely that a fake news!”

Mahirap nga raw paniwalaan na may ganung kalaking joint account sina Daniel, Kathryn.

For sure raw, exaggerated ang tsikang ‘yon.

“My gosh, that’s so big. I really doubt kung may ganyang joint account sina DJ at Kath. I even doubt kung may joint account nga sila,” tsika ng kausap namin.

At nabanggit na nga ng kausap namin ang tungkol sa sports car ni Daniel na naging isyu rin ang pagbebenta lately.

“Like ‘yung sports car ni DJ, sa news parang lumalabas na ngayon pa lang iyon ibinebenta. Na parang pinabebenta pa lang ni DJ. My gosh, alam ko the whole story even sa house raw na ibinebenta nina DJ at Karla.

“That car, 2016 pa naibenta. Ibinenta talaga ni DJ noon pa. Now na ibinebenta uli, pinalalabas pang kay DJ pa rin ‘yon. So may isyu na naman.

“Dami talagang fake news na naglalabasan.”

Isang malapit naman sa kampo ni Kathryn ang tinanong namin. Hindi rin naniniwala ang taong ‘yon na may ganung joint account ang mag-ex.

“Ang alam ko kasi, si Mommy Min ang namamahala ng finances ni Kath. Alam din ni Kath ang lahat. Si Mommy Min nagpapapirma ng mga tseke kay Kath.

“‘Yung mga pera ni Kath may mga pinaglalagyan talaga.

“Si Mommy Min magaling sa negosyo dahil kahit noong wala pa sa showbiz si Kath, negosyante na si Mommy Min.

“So duda ako sa kuwentong ‘yan,” sabi ng kausap namin.

Sabi rin ng taong ‘yon, ang alam daw niya ay two branches lang ng Barbero Blues ang negosyo nina Daniel, Kathryn na mag sosyo ang mag-ex.

“Iyon lang talaga ang alam ko,” sabi pa nito.

Naniniwala naman kami na marami talagang isyu, intriga sa pagitan nina Daniel, Kathryn ang gawa-gawa lang.

Maniniwala lang kami sa napakaraming isyu, intriga sa KathNiel kung sila mismo ang magsasalita ng tungkol doon, ha!

‘Yun na!