Nais munang makita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung anong magandang ibubunga at bentahe sa hakbang ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na gawing 5% ang premium sa kontribusyon ng mga mi¬yembro nito.

Ayon sa Pangulo, pinag-aaralan pa niya ang adjustment sa premium rate at gusto munang makita kung anong mga bagong benepisyo ang iaalok sa mga miyembro ng Philhealth.

“Sasabihin ko, sige, if you’re going to increase it, show the other side of that. What will be the increase in services, what will you be able to cover, what more will you be able to cover,” anang Pa¬ngulo.

Matatandaang hiniling ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa Presidente na ipagpaliban muna ang paniningil ng 5% premium rate dahil maraming pinapasang problema ang mga tao.

Pero malinaw sa ilalim ng Universal Health Care Law ang taunang increase sa hulog sa PhilHealth ng 0.5 percent simula noong 2021 hanggang sa maabot ang 5% mula 2024 hanggang 2025.

Aminado si Pangulong Marcos Jr. na mahirap desisyunan ang kahilingan ni Herbosa dahil mahirap sukatin ang kalusugan dahil hindi pare-pareho aniya ang kondisyon ng mga tao. (Aileen Taliping)