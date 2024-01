Mas interesado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na amiyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution kaysa ang usapin sa term limits kaugnay sa isinusulong na Charter charge.

Sa panayam sa Pangulo ng GMA-7 integrated news, sinabi nitong ang prayoridad nito ay matutukan ang pag-amiyenda sa economic provisions para sa mas maraming maakit na pamumuhunan sa bansa.

Ayaw aniya nito na dagdagan pa ng ibang isyu ang aspekto sa economic provisions dahil ito ang kailangan ngayon ng bansa para maisulong ang pagpapalago sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino.

“For the present day, my concern are the economic provisions, and I don’t want to confuse the issue any longer. I do not want to jeopardize the success of the amendments to the economic provisions by putting any other issues. Let’s keep the issue clear,” anang Pangulo.

Binigyang-diin ng Presidente na hindi angkop sa buong mundo ang mga nakapaloob sa 1987 Constitution kaya kailangang amiyendahan para makasabay at mapataas ang mga pang-ekonomiyang aktibidad sa Pilipinas at makaakit ng mas maraming dayuhang mamumuhunan.

Gayunman, hindi pabor ang Pangulo na makapag-may ari ng lupain ang mga dayuhan sa bansa.

May pangangailangan aniyang matukoy ang mga estratehiyang lokasyon na hindi maaaring payagan ang impluwensiya ng mga dayuhang kompanya dahil ayaw niyang mawalan ng sariling lupa ang mga Pilipino

“That’s what we have to decide, where we draw the line and how much,” dagdag ng Pangulo.

Matatandaang inihayag ng Pangulo noong Disyembre 2023 na tinitingnan na ng gobyerno ang mga bagong reporma sa ekonomiya upang makaakit ng mas maraming dayuhang pamumuhunan at makapagtayo ng negosyo sa bansa.

Samantala, nagbanta naman si Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na posibleng makasuhan ang Commission on Elections (Comelec) dahil sa pagtanggap ng lagda para sa isinusulong na people’s initiative (PI) bilang paraan ng pag-amiyenda ng Saligang Batas.

“Yes cases ‘directed’ at Comelec for receiving signatures from an unknown entity and then executing ‘its ministerial duty’ of counting signatures,” sabi ni Pimentel sa kanyang text message sa mga reporter.

“Why do they even have this ministerial duty? They don’t even know who they owe this alleged duty to. And for what purpose?” paliwanag pa niya.

Sabi pa ni Pimentel, maaaring isampa ang kaso laban sa Comelec sa Korte Suprema.

Sa kanyang opinyon matapos maglabas ng manifesto ang Senado laban sa PI noong Martes, sinabi ni Pimentel na may “justiciable controversy” na maaa¬ring gamitin ng Senado laban sa Comelec. (Aileen Taliping/Dindo Matining)