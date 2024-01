PBBM may pa-bonus sa mga Para athlete

NAKATANGGAP ng insentibo mula kay Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. ang mga Para athlete na humakot ng mga medalya sa 4th Para Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China noong Oktubre 2023.

Sa ginanap na seremonya sa Malacañang nitong Miyerkoles ng umaga, pinarangalan at kinilala ng pangulo ang galing ng mga Para athlete dahil sa tagumpay at karangalang ibinigay sa Pilipinas.

Nakakuha ang Para athletes ng 19 medalya kabilang dito ang 10 ginto, apat na pilak at limang tanso para tumapos ng pang-siyam sa overall standings mula sa 44 bansang nakilahok sa 4th Para Asian Games.

Ang mga nanalo ng gintong medalya ay tumanggap ng P1 million, kalahating milyong piso sa mga nakasungkit ng silver medal at P200,000 para sa bronze medal.

Sa kanyang talumpati, hinimok ni Pangulong Marcos, Jr. ang mga atleta na patuloy na magsilbing inspirasyon sa bawat Pilipino.

“You fall into very special category beyond the glory that you bring to our country, you continue to inspire the nation. You continue to inspire every Filipino,” anang pangulo.

Ipinakita aniya ng mga Para athlete ang katapangan ng pagiging Pilipino sa kabila ng kanilang kondisyon at kapansanan kaya kayang gawin din ito ng kahit ordinaryong Pilipino.

“Kung kaya n’yo, kaya ng lahat ng Pilipino. Kung kaya ng Philippine Para Athletic National Team, kaya ng Pilipinas, kaya ng Bagong Pilipinas,” dagdag ni Marcos, Jr.

Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos, Jr. ang mga coach, trainer, magulang at supporters ng mga atleta dahil ang mga ito ang nagbigay ng lakas para magtagumpay sa 4th Para Asian Games.

(Aileen Taliping)