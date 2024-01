Miami Heat ipinagpalit si Kyle Lowry kay Terry Rozier

IPINAMIGAY ng Miami Heat si six-time All-Star guard Kyle Lowry at isang first round pick sa Charlotte Hornets para kay Terry Rozier nitong Martes.

Nasa final year na ng kanyang kontrata si Lowry, pababa ang laro nitong mga huling linggo at nalaglag sa starting lineup ni coach Erik Spoelstra.

Paangat naman ang laro ni Rozier, nag-a-average ngayong season ng career-bests 23.2 points (25th sa liga) at 6.6 assists (14th).

“I don’t even know what to say,” ani Rozier paglapag ng sinakyang private plane sa Miami. “This is home for me. I feel good. I’m ready to get started.”

No. 3 si Rozier sa Charlotte, pero hindi niya magagamit ‘yun sa Miami dahil kay Dwyane Wade ang number na ni-retire na ng Heat.

Sa halip, No. 2 ang gagamitin ni Rozier. Ipinagpatahi na siya ng Heat ng jersey sakaling pwede nang maglaro kapag ini-host ng Miami ang Memphis ngayon.

Starter si Lowry, 2019 champion noon sa Toronto, sa 35 appearances sa Heat ngayong season. Nag-average siya ng 8.2 points, 4 assists.

“Man, Kyle has been one of my favorite teammates, if not the favorite teammate,” bulalas ni Heat captain Bam Adebayo. “He’s always talking about ways to get the ball. He always talks about giving me easy catches. He’s like a brother to me.”

(Vladi Eduarte)