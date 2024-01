Metro Manila, nangunguna… sa trapik

Naka-bandera na naman ang Pilipinas, ngayon naman ay listahan ng mga lugar na pinaka-trapik sa buong mundo. Nanguna ang Metro Manila sa pinaka-matrapik sa 387 na mga lugar nuong 2023, ayon sa TomTom International BV.

Sinasabi na ang isang motorista ay gugugol ng humigi’t kumulang na 25.5 minuto sa kada sampung kilometro. Ang numerong ito ay mas mataas ng halos isang minuto kaysa sa nakaraang rekord. Kapag Biyernes, mula alas singko ng hapon hanggang alas sais, umaabot ang biyahe ng 35.5 kada sampung kilometro. Base rin sa pag-aaral, ang mga Pilipinong motorista at mga mananakay ay nasa lansangan ng 240 oras nuong 2023, kung saan ang trapik ay kumain ng 117 na oras, o katumbas ng limang araw na nakahinto sa kalsada.

Ang ganitong sitwasyon ay sinasabi ng mga eksperto na ito ay isang sanhi ng pagbaba ng antas ng pagiging produktibo ng mga tao. Isipin ninyo kung ano ang maari nating nagawa sa oras na iyon. Para sa mga mananakay, madalas nating marinig ang kanilang mga pagsubok papunta at pabalik mula sa kanilang pinagta-trabahuhan o pupuntahan. Palagi nating naririnig na umaabot ng dalawang oras ang kanilang naging byahe, papunta pa lamang. Kung susumahin, umaabot ng halos limang oras ang ginugugol sa balikan na byahe, kasama na ang paghihintay ng sasakyang pampubliko.

Malaking bagay ang limang oras na nasasayang. Sa 24 oras sa isang araw, kapag inalis ang nararapat na walong oras para sa tulog, 16 oras na lang. Ang limang oras sa loob ng 16 na oras ay halos ikatlo ng buong araw. Karaniwan, nasasakripisyo ang kalusugan ng mga tao, sapagka’t kinakailangan magbawas ng oras ng tulog o sa paggawa ng ibang bagay na nakatutulong sa pagkakaroon ng balanseng buhay.

Nuong dekada 90, nagugunita ko na ganito na ang sitwasyon at higit na lumala ngayon. Nguni’t, ang magandang tanong ay kung bakit tila hindi natin nabibigyang lunas ang suliranin natin sa trapiko sa Metro Manila sa loob ng mahigit na tatlumpung taon? Hindi naman ako sasang-ayon sa mga tugon na walang ginawa ang gobyerno. Malinaw naman na nagkaroon ng maraming pagbabago sa larangan ng imprastraktura at maging sa pamamaraan ng transportasyon. Kaya, bakit nga? Marahil, ang pinaka-simpleng tugon na maibibigay ko ay hindi nakasunod ang mga proyektong ginawa sa antas ng pagbabago, kagaya ng pagdami ng populasyon sa Metro Manila.

Malinaw na may mga nararapat gawin upang maibsan ang lumalalang sitwasyon sa Metro Manila. Base lamang sa simpleng kasagutang nabanggit, maaring bilisan at dagdagan ng gobyerno ang mga proyekto na makatutulong sa pagresolba sa problema, kagaya ng mga imprastraktura para sa transportasyon. Maari rin naman sadyain nating pabagalin ang pagdami ng tao sa Metro Manila. Magagawa natin ito kung magiging atraktibo ang mga lugar sa labas ng Metro Manila. At siyempre, maari nating gawin ang kombinasyon nitong dalawa.

Ang isa pang nakakadagdag sa suliranin ay ang walang katapusan korapsyon na nagaganap sa lahat ng aspekto ng ating buhay na konektado sa trapik. Para sa akin, higit na mababawasan ang trapik kung susunod lamang ang lahat ng motorista sa mga batas trapiko nang walang ipinapangahas na impluwensya para kunsintihin ang mga maling gawain o walang mga tiwaling tagapasunod ng batas na magbubulag-bulagan na lamang dahil sa areglo. Isama na rin natin ang tiwaling pamamaraan para makakuha ng lisensya.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.