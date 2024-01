Memphis dehado sa NBA pustahan

PABOR sa tayaan ang Eastern Conference defending champions Miami kontra Memphis Grizzlies pagharap nila ngayong araw sa 2023-2024 NBA regular season game, ito’y dahil may home court advantage ang Heat at maglalaro pa ang kanilang pambato na sina Jimmy Butler at Tyler Herro.

Super liyamado ang Miami, may dibidendo silang 1.25 kontra sa 4.20 ng Memphis na kulang din sa armas dahil hindi maglalaro si Ja Morant, nadagdagan ng sandata ang Heat, nasa kanila na si Terry Rozier pero hindi pa muna ito makakalaro.

Para maging dikit ang odds, kailangan ay minus 9.5 ang Miami, magiging 1.88 na sila at 1.97 na ang Grizzlies, ang ibang liyamado sa laban na tiyak na maraming NBA bettors na susuporta ay ang Golden State Warriors, Minnesota TimberWolves at Milwaukee Bucks.

May dibidendong 1.35 ang Warriors kontra 3.30 ng Atlanta Hawks, 1.19 naman ang TimberWolves laban sa 5.00 ng Washington Wizards habang 1.37 ang Bucks pagharap nila sa Cleveland Cavaliers na may 3.25, balikatan naman ang odds ng Detroit Pistons (1.71) sa Charlotte Hornets (2.19), maglalaban din ang Dallas Mavericks (2.01) at Phoenix Suns (1.84).

