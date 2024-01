Madalas natin pagusapan ang tungkol sa pagkain. Gaanokasarap ito, gaano natin kailangan, at gaano kadalas. Pati na din ang mainam at mga bawal ay palaging napapagusapan. Ngunitpaano na lang ang paglinis ng ating katawan sa pamamagitan ng pagbabawas o pagdumi. Kadalasan ay ayaw painaguusapan itodahil madumi at mabaho pa. Pero pasintabi man, ito ang tinanong sa atin. Gaano kadalas dapat dumumi? “kung minsanay dalawang beses ako nadudumi, ngunit ang aking lola aymadalas kada isa o dalawang araw dumudumi. Masama ba na madalas dumumi?“

Malaki ang kinalaman sa kinasanayan pagdating sa pagdumi. Madalas ay minsan sa isang araw natin ginagawa ito. Hindi lamang regular kundi praktikal din. Alalahanin natin ang atingmetabolism at daloy ng pagkain sa ating katawan. Kada kumaintayo, pagkalunok natin ay tutuloy ito sa ating tiyan wala pa ang kalahating oras. Apat hanggang anim na oras nasa tiyan natinang pagkain upang ma-digest ng mabuti at matunaw ito. Saka pupunta sa maliit na bituka upang ma absorb ang mga nutrients o halaga ng ating nakain. Tutuloy ito sa malaking bituka o colon upang ma reabsorb naman ang tubig kaya nagiging mas solid ang toxins at namumuo ang dumi na syang ilinalabas natin. Kaya king tatlong beses tayo kakain ay pwedeng tatlong besesdin tayong dudumi pagkatapos at hindi ito kaagad may diarrhea, loose bowel movment o LBM. Ngunit nabanggit natin na hindimadalas praktikal dahil maaaring wala naman palikuran sa mgapupuntahan, lalo na kung madalas nasa labas. Kaya naman ditonagsimula ang nagiging minsan sa isang araw ang paggawa ng ating ritwal sa trono ng banyo. Kinakailangan regular ang gawain. Para lang naman sa ating mga bahay na may basurapang araw araw, mas maganda mas madalas ilabas ito. Ngunitang basurero ay may mga araw lang ang koleksyon, mas maganda mas madalas ng hindi maipon, dumami, bumaho at magkaroon ng mga daga o insekto sa paligid.

Dahil dito, mas gusto natin pansinin ang kundisyon na binanggittungkol sa kaniyang lola na madalang sa isang linggodumudumi. Depende sa kinakain, baka kaunti lang kayminsanan lamang nangyayari ito. Ngunit, baka din naman kauntiang naiinom na tubig kaya kapag nareabsorb na ito, asdehydrated ang dumi, mas nagiging solid ito, mas mahirap at hindi basta basta mailabas. Maaaring may pananakit na mararamdaman, constipation ang ikinalalabasan. Mas madamingkumplikasyon ang maaaring mangyari kapag hindi nailalabas ngmaayos ang ating dumi.

Dapat maayos ang pagkain, lalo na ng gulay, uminom ng sapatna tubig, para gumnda din ang ating pagbabawas at pagdumi. Kung nagkakaproblema dito, ikonsulta sa inyong mga doktor nang mapayuhan ng mabuti.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

