Laetaz Amihan Rabe dehins bibira sa Winter Olympics dahil na-injury

NAKALASAP ng masaklap na insidente ang delegasyon ng Pilipinas sa ginaganap na Winter Youth Olympic Games matapos na ang freestyle skier na si Laetaz Amihan Rabe ay kinailangang umatras mula sa slopestyle women’s qualification dahil sa injury sa tuhod na natamo sa warm-up.

Ang 14-anyos pa lamang na si Rabe ang pinakabatang kalahok sa women’s freeski event kaya mas nakakadismaya ang kanyang pag-withdraw sa event para sa kampanya ng Pilipinas, ayon sa post ng kanyang ama, si Rabe ay “in good spirits but devastated by not being able to complete her event”.

Kapansin-pansin na ang YOG freeski slopestyle event ay may kabuuang 21 kwalipikadong babeng atleta, na isa sa batayan sa mataas na antas ng kompetisyon at kasanayang kinakailangan upang lumahok sa prestihiyosong event.

Bagaman nakakalungkot ang pagkawala ni Rabe, naging kapuri-puri ang kanyang determinasyon kung saan hiniling ng delegsyon ang kanyang mabilis na paggaling at umaasang makita siyang muli sa torneo, hindi na din makakasabak si Laetaz Amihan dahil sa kalusugan nito sa Freeski Big-Air event bagaman ipinapakita ntio ang hindi kapani-paniwalang pagnanais na makasabak sa tirneo.

(Lito Oredo)