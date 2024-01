Kim pinadapa serye ni Xian

Naging exciting ang labanan sa primetime TV dahil for the first time ay nagtapat ang mga programa ng mag-ex na sina Kim Chiu at Xian Lim.

Noong Lunes nga nagsimula ang teleserye version ng ‘Linlang’ na pinagbibidahan nina Kim at Paulo Avelino na tumapat sa serye nina Xian at Jennylyn Mercado sa GMA-7 na ‘Love. Die. Repeat.” na tinutukan din ng fans.

Kahit nga pinalabas na ito sa Prime Video ay panalo pa rin sa ratings ang serye ni Kim at pinadapa nito ang serye ng dati niyang ka-love team.

Ayon sa NUTAM People Ratings (Urban) na nilabas ng Nielsen Philippines, nakakuha ang unang episode ng ‘Linlang’ ng 9.0% habang 7.9% lang ang nakuha ng ‘Love. Die. Repeat.’, ha!

Nakapagtala naman ng 9.9% ang second day ng ChiuPau serye noong Tuesday laban sa 8.0% ng katapat na serye.

Ito na ang pinakamataas na rating para sa 8:45pm timeslot since pandemic.

Tama nga ang naging desisyon ng ABS-CBN na ilagay ang ‘Linlang: The Teleserye Version’ sa second slot ng kanilang primetime block dahil panalo rin sa ratings noong Lunes at Martes ang kasunod nitong programa na ‘Can’t Buy Me Love’ na may 4.7% at 6.0% ratings laban sa 4.3% at 4.8% ng katapat nitong programa na ‘Asawa ng Asawa Ko’, ‘noh?!

Panalo rin sa ratings ang action serye ni Coco Martin na ‘FPJ’s Batang Quiapo’ at youth-oriented show na ‘Zoomers’.

Ang bongga ni Kim compared sa ex niyang si Xian, ha!

At ang ABS-CBN ay hindi pa rin basta magpapakabog sa Kapuso Network, ‘noh?!

‘Yun na! (Byx Almacen)