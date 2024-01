Kathryn, Nadine lesbian film bet idirek ni Sigrid Bernardo

Game na game si Direk Sigrid Bernardo na pagsamahin sa pelikula sina Kathryn Bernardo at Nadine Lustre.

Dahil usap-usapan nga na magandang i-remake nina Kathryn, Nadine ang pelikulang ‘T-bird at Ako’ na pinagbidahan nina Nora Aunor at Vilma Santos noon, mas maganda nga raw na si Direk Sigrid ang maging direktor nito, dahil mas makaka-relate raw ang dalawa sa kanya, dahil pare-pareho silang mga babae.

At hindi na rin bago kay Direk Sigrid ang magdirek ng ganung tema ng pelikula na may love angle ng dalawang babae, dahil nagawa na niya noon ang mga pelikulang ‘Ang Huling Cha-Cha ni Anita’ (Therese Malvar, Angel Aquino), pati na ang GL (girls’ love) serye na ‘Lulu’ na bida naman sina Rhen Escaño, Rita Martinez.

Meaning, kering-keri niyang gumawa ng mga pelikula na ang dalawang bidang babae ay may pagmamahalan, malisya sa isa’t isa.

“I think, malaking challenge rin talaga sa akin ang lesbian movie. Puwedeng ‘T-bird at Ako’. I would love to direct them sa isang lesbian, or a mature lesbian movie.

“Unang-una, nahuhusayan ako sa kanilang dalawa. Ang gagaling nilang artista.

“Ang tagal ko na rin kasing hindi gumagawa ng lesbian movie. Ang last ko nga sa movie ay sina Therese at Angel, but it’s a coming of age movie, and then ‘yung ‘Lulu’ nga ay series.

“So, ito nga, I really want to do a film na mature naman ang dating. Na nasa right age sila, about a relationship, sa struggle nila being in a relationships.

“Mas maganda kung pareho silang lesbian. Kung sina Kathryn at Nadine talaga, ha! Gusto ko lesbian silang dalawa.

“I think, this is the right time na gumawa silang dalawa. Sana… Sana…,” chika ni Direk Sigrid.

Pero sa ngayon, ang movie niya na ‘Pushcart Tales’ ang tinututukan niya. Kasali nga ito sa CinePanalo ng Puregold, at makakalaban niya rito sina Kurt Soberano (‘Under the Piaya Moon’), Eugene Torres (‘One Day League: Dead Mother, Dead All’), Raynier Brizuela (‘Boys at the Back’), Joel Ferrer (‘Road to Happy’), Carlo Obispo (‘A Lab Story’).

Bida sa ‘Pushcart Tales’ sina Therese Malvar, Elora Espano, Noni Buencamino, Shamaine Centenera Buencamino, Harvey Bautista, Carlitos Siguion-Reyna.

Ang anim na kasali sa full-length film ay binigyan ng P2.5M bawat isa, para gamitin sa pelikula.

Anyway, ang Puregold CinePanalo full-length and short films ay mapapanood sa Gateway Cinemas in Cubao mula arch 15 to 17, 2024, pati na sa Puregold’s official social media channels on YouTube and TikTok.

Ang bumuo ng election committee ay sina Direk Jeffrey Jeturian, Tito Valiente, Victor Villanueva; Puregold senior marketing manager Ivy Hayagan-Piedad; Lyle Gonzales of Republic Creative. (Dondon Sermino)