Jason Perkins sinungkit second ‘POTW’ ng PBA

MALAKING papel ang ginampanan ni Jason Perkins sa pagpalaot ng Phoenix Super LPG sa semis ng PBA Commissioner’s Cup.

Unang stint ito ng Fuel Masters sa final four pagkatapos ng 2020 Philippine Cup bubble sa Clark. Sinagad nila noon sa limang laro ang TNT.

Sina Perkins, RJ Jazul at RR Garcia na lang ang naiwan sa team na ‘yun. Assistant pa noon ni head coach Topex Robinson si Jamike Jarin. Si Jarin na ang head tactician ngayon.

Para umusad, dalawang laro ang kinailangan ng Phoenix bago ipinagpag ang Meralco. At sa 1-1 card na ‘yun, nasa unahan ng kampanya si Perkins.

Nagsumite ang dating Rookie of the Year mula La Salle ng 20 points, 4 rebounds bago pinigil ng cramps sa 116-107 triple overtime loss ng Fuel Masters sa unang laro.

Sa 88-84 clincher noong Linggo, nagsumite ang big man ng 19 markers, 13 boards. Martsa sila sa best-of-five semis laban sa top seed Magnolia umpisa kahapon.

Sa mga solidong numero, si Perkins ang itinanghal na PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week (January 17-21).

Unanimous choice si Perkins sa pangalawa niyang recognition – ngayong conference ay sila ni Arvin Tolentino pa lang ang nakakadalawa sa pagkilala mula sa mga regular na kumokober ng PBA beat.

“We all know Jason is really hardworking and a very talented player,” ani Jarin sa kanyang kamador. “But the things that you don’t see about him, he’s an inspiration not only to our team but to the general public especially to the young ones.”

(Vladi Eduarte)