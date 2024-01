James Aranas swak sa 10-Ball quarters

BAHAGYANG napahirapan si Pinoy cue artist James Aranas bago kinaldag si Edward Koyongian, 10-7, sa last 16 ng race-to-10 Indonesia International 10-Ball Open 2024 sa Jakarta, kahapon.

Swak sa quarterfinals si ang isa sa pares ng mga Pinoy na reigning World Cup of Pool champion kaya naman malaki ang tsansa nitong masikwat ang korona sa $100,000 tournament.

Lamang si 31-year-old Aranas, 8-6, matapos ang rack 14 at mananalo na siya pero nagmintis sa ball four kaya naman nakatayo pa si Indonesian bet Koyongian at inubos ang mga natitirang bola.

Pero hindi nanginig si Aranas kahit nakadikit ang kalaban nito, nang makakuha ng pagkakataon sa rack 16 ay tinapos nito ang laban para mamuro.

Pagsargo ni Aranas sa 17th frame ay pumasok ang ball 3 kaya nagkaroon ito ng pagkakataon na mag-clean up.

Nag-aabang na lang si Aranas ng makakalaban sa quarters at posibleng kapwa Pinoy ang makakatapat nito sa last eight sa event na may 128-player na tumumbok.

Kasalukuyang nagkakaldagan sa knockout stage sina Pinoy bet Jeffrey Ignacio at Dimitris Loukatos ng Greece habang magkatapat ang magkababayang sina Dennis Orcollo at Jhon La Garde.

kalaban naman ni former WPA 9-Ball champion Carlo Biado si Jeffrey de Luna kaya tiyak na may mga Pinoy na sasampa sa quarters na makakasama ni Aranas.

Nagpapatalsikan din sa last 16 ang parehong Pinoy na sina Dean Mark Castronuevo at Jonas Magpantay.

Ang ibang matches ay sina Wu Kun-Lin ng Taiwan – Jose Delgado ng Spain, Gebby Putra ng Indonesia kontra Robbie Capito ng Hong Kong at Francisco Sanchez Ruiz ng Spain laban kay Luong Duc Thien ng Vietnam.

(Elech Dawa)