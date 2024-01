Jail guard nasilaw sa ilaw, rider tinutukan ng baril

INIREKLAMO ng dalawang katao ang isang miyembro ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) matapos umano nitong banggain ang kanilang motorsiklo at saka tutukan ng baril ang isa rito sa hinalang sinadya nilang silawin ito ng ilaw ng kanilang sasakyan sa General Mariano Alvarez (GMA) Cavite noong Lunes.

Tinukoy nila ang suspek na si alyas ‘Edsel’, nasa edad 25 hanggang 30 at jail guard ng BJMP sa GMA, Cavite.

Sa reklamo nina alyas ‘Marc’, 28-anyos ng Sta. Cruz, Maynila at alyas ‘Aubrey’, 24-anyos, ng Poblacion, GMA, Cavite kay Police Staff Sergeant Dann Czar Q Rosales ng GMA Police Station, magkaangkas nilang binabagtas ang Governor’s Drive sa Barangay Made­ran patungo sa Dasmariñas City nang sundan sila ng jail guard lulan ng asul na Hyundai Eon bandang ala-una nang madaling araw.

Dalawang beses umano silang binangga ng jail guard at saka hinarang ang kanilang motorsiklo.

Nagalit umano ang suspek sa hinalang sinilaw nila ito ng ilaw ng kanilang motorsiklo.

Nagbaba pa umano ito ng bintana at tinutukan ng baril si Marc dahilan para ireklamo nila ito.

Pinabulaanan naman ito ng jail guard.

(Gene Adsuara)