Ivy Lacsina dehins nangapa sa NXLed

HINDI nahirapang makibagay si Ivy Keith Lacsina para sa bagong koponan niyang NXLed Chameleons.

Ito ay dahil sa magkakalapit lamang ang kanioang mga edad na bumabagay sa sistemang pinapatakbo ni Japanese coach Taka Minowa upang maging sapat sa paghahanda sa darating na 7th season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa Pebrero 20 sa Smart Araneta Coliseum.

Sapol nang lumipat galing sa nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers ay madaling isinalpak ng tubong Angeles City, Pampanga ang kanyang mga galaw at hataw sa batang-batang grupo na impresibo sa unang salang sa 2023 second All-Filipino Conference matapos lumikha ng ingay sa bisa ng apat na panalo.

Isa sa pa sa naging malaking impluwensiya at hatak rito ang malapit na kaibigan na si playmaker Kamille Cal na nakapagbigay ng halimbawa sa maaaring kaharapin ng dating kakampi sa National University (NU) Lady Bulldogs.

Inamin ng 24-anyos na opposite hitter na nais nitong maranasan ang sistemang pinapatakbo ni coach Minowa tulad ng kanyang nilalaro sa Lady Bulldogs, gayundin ang madaling pakikibagay sa mga kaedaran lamang, kaya hindi ito nahirapan na piliin ang Chameleons na kanyang susunod na destinasyon.

Bukod rito ay naging sandalan rin ni Lacsina ang ‘partner’ ni Cal na si veteran middle blocker at Chery Tiggo Crossover new recruit ‘Tiyang’ Aby Marano.

“Ang goal ko muna sa sarili ko is makapag-improve ako sa skills ko na makakatulong sa team ko,” wika ni Lacsina.

Bukod sa ace setter na si Cal ay makakasama rin ni Lacsina sina Lycha Ebon, May Luna, Krich Macaslang, setter Regina Mangulabnan, Jhoana Maraguinot, Janine Navarro, Chiara Permentilla, liberos Dani Ravena at Rachel Jorvina, Camille Victoria, at bagong pirmang middle blocker na si Jai Atienza.

“Crossing over to greener pastures! For a young middle-blocker like Jaila Atienza, all she need is a new home to showcase her skills. In NXLed, she will have the opportunity to shine. Welcome to Nxled Chameleons, Jai!” pagbating ipinarating ng NXLed management sa kanilang Instagram post para sa dating Chery Tiggo at Foton Tornado front defender.

(Gerard Arce)