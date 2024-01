IG ni Annabelle Rama napasok ng hacker

Sobrang stressed ni Annabelle Rama nang tawagan niya kami noong Tuesday night.

Nawindang si Tita Annabelle dahil may nag-delete raw sa tribute post niya sa daughter-in-law niyang si Alexa Uichico-Gutierrez na may leukemia.

“May nag-delete nung post ko about Alexa. Hanap ako nang hanap, may nagbura sa Instagram ko.

“Babasahin ko kasi uli ‘yung reply ni Alexa sa comment section, pero nawala ‘yung mismong post. Nang basahin ko kasi ‘yung reply ni Alexa, iyak ako nang iyak. Masyado akong na-touch sa sinabi ni Alexa. Tapos nawala na lang,” tsika ng Gutierrez matriarch.

Bago nawala ang post, may nag-text daw sa kanya na miss na siya at may kasama raw link, napindot niya at ang duda nga ni Tita Annabelle ay hacker ‘yon.

“Sabi rin ng friend ko, klinick ko raw kasi ‘yung link at baka napasok ng hacker ‘yung Instagram ko. Sino naman ang magbubura ng post kong ‘yon? Baka hacker nga,” dagdag pa ng misis ni Eddie Gutierrez.

Kaagad ngang nagpatulong si Tita Annabelle sa isang nakakaalam at pinapalitan na ang kanyang password sa Instagram.

Gumawa rin siya ng paraan na mai-post uli ang kanyang pa-tribute kay Alexa.

“Buti na lang naka-post din sa Facebook ko kaya pina-post ko na uli,” sey pa ng biyenan ni Alexa.

Ang post nga pala ni Tita Annabelle tungkol kay Alexa ay, “Sorry Alexa ngayun lang ako nag comment sayu kasi sobrang affected ako sa nanyari sayu. Hindi parin ako makapaniwala. Kasi ang bait bait mong manugang at sobrang masinop sa asawa at mga anak mo. Matagal kang nakatira sa akin, gf/bf palang kayu ni elvis hanggang sa ikasal at magkaanak kayu ay magkasama parin tayu sa bahay kaya para na talaga kitang tunay na anak.

“Alam mong hindi ako vocal sa nararamdaman ko pero alam kong alam mo na mahal kita na parang anak ko na. Kaya alam kong gagaling ka. Habang pinapatex ko ito hindi ko mapigilan umiyak. I love you Alexa!

Don’t worry nakalbo ka, para sa akin ikaw ang pinaka magandang kalbo!”

Sinabi rin ni Tita Annabelle sa post na iyon na huwag mag-alala si Alexa sa mga anak nila ni Elvis Gutierrez na sina Aria, Ezra dahil sila ang susubaybay ng mister niyang si Tito Eddie sa mga bata habang nagpapagaling ang kanyang daughter-in-law.

Nagsindi rin daw siya ng kandila sa Sto. Niño sa Cebu para sa fast recovery ni Alexa.

We’re also praying for you, Alexa! (Jun Lalin)