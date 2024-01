Hiwalay na kay Aaron? Maymay tinulak makipagbalikan kay Edward

Break na ba sina Maymay Entrata at Aaron Haskell?

Tanong ‘yan ng mga faney na nakahalata na bakit parang wala na raw ganap sa love life ni Maymay. Na kahit sa Instagram, tila burado na rin daw ang mga photo na magkasama sila.

Hindi na rin daw mahanap ng mga fan ang photo na pinost ni Maymay na magkasama sila noong Valentine’s day, na may sweet message, na nagsasabing ‘true love’ nga niya si Aaron.

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Wala na ata sila? Nawala na ‘yung pic nila together.”

“Napansin ko nga rin, eh.”

“Last week ko pa napansin ‘yan.”

“Sana mali ang kutob ko na hiwalay na sila.”

“Wala na ‘yung photo nila na umabot ng 1 million likes.”

“’Yung dyowa reveal niya, wala na talaga, hindi na makita.”

“Did you break up with your afam Maymay?”

Binigyan din ng kulay ang caption ni Maymay na…

“Muling ibalik…”

Na sa halip na ikonek kay Aaron, mas kinonek nila kay Edward Barber.

“Muling ibalik ang MayWard.”

“What? Sana kay Edward ka na lang uli makipag-date.”

“’Yung kay Aaron ba ‘yan, o kay Edward?”

“Malaking sana MayWard pa rin hanggang sa huli.”

“Don’t worry kung wala na si Aaron, nandiyan naman si Edward.”

“MayWard na lang ulit, please.”

Well, nagtataka rin ang mga fan ni Maymay, na sabi nga, sa mga photo niya ngayon sa Instagram, palaging malungkot ang mga mata niya.

Well, ‘wag pangunahan, at abangan na lang ang kumpirmasyon, na siyempre, dapat galing mismo kay Maymay, ha!