Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways (DPWH) na umabot sa P51 bilyon ang nailaan sa distrito ni Davao City Rep. Paulo Duterte sa huling tatlong taon ng kanyang ama sa Malacañang.

Ayon kay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ito ay batay sa datos ng ahensiya.

“Base sa report ng aming Programming Division, we confirm na ‘yun pong mga amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program (NEP) ng DPWH at ‘yun pong General Appropriations Act (GAA) sa distritong ito ay tama po and we confirm those budget,” sabi ni Cabral.

Batay sa ulat, naglaan ang Malacañang ng P4.6 bilyong halaga ng infrastructure project sa distrito ni Duterte para sa taong 2020. Pero nang matapos ang budget ay lumobo ito sa P13.745 bilyon. Para sa taong 2021, ang Malacañang ay naglaan naman ng P9.67 bilyon pero itinaas ito sa P25 bilyon batay sa pinal na bersiyon ng national budget.

Para sa 2022, ang huling budget na ginawa ng administrasyong Duterte, naglaan ito ng P10 bilyon sa unang distrito ng Davao City. Umakyat naman ito sa P13.04 bilyon batay sa inapruba¬hang budget ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. ¬(Billy Begas)