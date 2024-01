Donny nakakakilig pagyakap kay Belle

Star-studded ang naging premiere night ng eSports movie ni Donny Pangilinan na ‘GG (Good Game)’.

Ilan sa mga dumalo ay ang mga kaibigan at kasamahan ni Donny sa Star Magic at sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ gaya nina Edward Barber, Jeremiah Lisbo, Bianca de Vera, Sue Ramirez, Nova Villa, Anthony Jennings, Ketchup Eusebio, Gello Marquez, Vivoree, at ang mga executives ng ABS-CBN na sina Direk Laurenti Dyogi at Kriz Gazmen.

Siyempre present din sa premiere night ang ka-love team ni Donny na si Belle Mariano na nagpakita ng suporta kahit hindi parte ng movie.

Hindi magkatabi sina Donny at Belle sa sinehan dahil pelikula iyon ni Donny at moment niya iyon.

Pero kahit nasa likod lamang ni Donny nakaupo si Belle ay kitang-kita pa rin ang pagiging proud ng dalaga sa kanyang ka-love team.

Pagkatapos nga ng movie ay kitang-kita ang halos walang tigil na pagpalakpak ni Belle sa movie at lalong-lalo na kay Donny na niyakap naman siya.

Siyempre, marami ang kinilig sa pagyakap ni Donny kay Belle, ha!

Mukhang hindi lang si Belle ang nag-enjoy sa movie base na rin sa naging magandang reaction ng audience.

Bet na bet ng mga nakapanood ang mga eksenang naglalaro ang mga characters nina Donny, Igiboy Flores, Gold Aceron, Johannes Rissler, Kaleb Ong, at ang character na si Icebox ng online game na ‘Requiem’ na ginawa from scratch para lang sa movie.

After nga ng intense games ay nagpaiyak naman sina Donny at ang kanyang mother na si Maricel Laxa sa kanilang scene sa movie na dapat abangan ng mga manonood.

Bonggels!