Deborah Sun naaksidente sa taping ng serye ni Coco

Naaksidente ang veteran actress na si Deborah Sun sa taping ng serye ni Coco Martin na ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Ayon sa manager ni Deborah na si Tyrrone Escalante, isinugod sa isang ospital ang kanyang alaga at naka-confine ngayon.

Sabi ni Tyrrone, maga ang mukha ni Deborah pati ang braso nito hanggang balikat.

“Baka operahan daw at lagyan ng bakal,” sabi pa ng manager ni Deborah.

Nang maka-chat naman namin si Deborah ay sinabi niya (na ang anak daw niya ang pinag-type niya) na, “Habang take, ‘Nak, Habulan ang eksena. Barilan ang eksena, na out of balance ako. Bumagsak ako padapa. Mukha ko una tumama sa sahig na semento. Nang iharap ako, pati pala balikat at braso hindi ko na makilos.”

Sa chat ay nabanggit din ni Deborah na, “Mamayang 3:00pm dadalhin ako sa operating room. Lalagyan ako ng cast na. Kailangan kasi meron akong anesthesia. Hindi malalagay iyon cast kung wala akong anesthesia. Kasi hindi ko kaya, masakit kasi ‘pag hinahawakan ako.”

Sagot naman daw ng ABS-CBN, production company ni Coco ang lahat ng gastos sa ospital.

Si Senator Lito Lapid na kasama rin sa cast ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ay nagpadala na rin daw ng tulong kay Deborah.

Get well soon, Deborah! (Jun Lalin)