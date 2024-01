Lumantad ang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) ni Pastor Apollo Quiboloy at isinalaysay ang naranasan noon sa naturang religious group.

Eksklusibong nakapanayam ng Abante Teletabloid si Arlene Stone, na nakabase ngayon sa Minnesota, USA at isa nang quality engineer.

Aniya, mistulang bilanggo ang buhay niya sa KOJC sa pamumuno ni Quiboloy.

“Life in the Kingdom (KOJC) in general is like being in jail,” pahayag ni Stone.

Kinse anyos pa lamang daw siya nang magsilbi sa KOJC at nagsimulang maging personal assistant (PA) ng mga pastoral na malapit kay Quiboloy. Sa katagalan ay ginawa na raw siyang PA ni Quiboloy.

Kabilang daw sa trabaho niya bilang PA ni Quiboloy ang pagdadala rito ng pagkain maging ang pagsiguro na walang langaw na aaligid habang kumakain ang pastor.

Siya rin aniya ang naglalaba at namamalantsa ng mga damit ni Quiboloy gayundin ang paglilinis ng kuwarto nito.

Bukod dito’y minamasahe rin daw niya ang mga paa ng kontrobersiyal na pastor.

Ibinunyag din niyang kinumbinsi siya ng KOJC na gumawa ng immigration fraud pero tumanggi siya.

“They tried to convince me to commit the immigration fraud by marrying… pretending to marry a minister from them after my divorce, I declined. Sabi ko, ‘No, ayoko’. And that’s when I had my first memo. ‘Yung memo of disconnection. That was 2013,” kuwento niya.

Nitong Miyerkoles, muling hinamon ng kampo ni Quiboloy ang mga dating miyembro na magsampa na lamang ng reklamo imbes na makibahagi sa trial by publicity ng Senado. (Issa Santiago)