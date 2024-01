Daniel mananatili sa ABS-CBN; Kathryn lalayasan Kapamilya?

Nilinaw ng Star Magic na hindi lilipat ng network at management ang Kapamilya actor na si Daniel Padilla.

Ayon sa post ng entertainment news correspondent ng ABS-CBN Integrated News na si MJ Felipe sa X (dating Twitter), nakatakdang muling pumirma ang anak ni Karla Estrada sa ABS-CBN at gayundin sa talent management ng Kapamilya na Star Magic.

“According to Star Magic, Daniel Padilla is scheduled to sign his network contract renewal next month with ABS-CBN & will still remain with Star Magic.

“This is contrary to rumors circulating that the actor is allegedly leaving Star Magic, is looking for a new talent agency and Star Magic is allegedly not renewing him as their talent.

“Star Magic says Daniel will remain with the talent management agency,” post ni MJ.

Matatandaang huling pumirma ng kontrata si Daniel bilang Kapamilya noong January 15, 2020 kung saan sabay pala silang pumirma ng girlfriend pa niya noon na si Kathryn Bernardo.

Recently nga ay naging laman ng iba’t ibang blind items ang tungkol sa dalawang Kapamilya A-listers na balak daw lumipat ng management.

Ayon pa sa chika ng mga marites, may kinalaman daw sa naganap na hiwalayan ang naging decision.

Siyempre nahulaan agad ng netizens at fans ang mga nasabing blind items kaya mas lumaki pa at mas pinag-usapan ang tungkol sa ‘lipatan’ issue.

Dahil si Daniel lang ang kinumpirma ng Star Magic na muling pipirma ay mas lalong umingay naman ang mga netizen sa kanilang chika na mukhang lilipat nga ng management si Kath.

Ang talent management na pinangungunahan ng isang aktres ang sinasabing magma-manage na raw ng career ng ex ni Daniel.

Hinihintay na magsalita si Kathryn tungkol sa isyung ito.

Well… (Byx Almacen)