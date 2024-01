CJ McCollum nagliyab ng 9 three pointers

NAMIYESTA ng 9 for 13 shooting sa 3-point range si CJ McCollum, namigay ng career-high 11 assists si Zion Williamson at inilampaso ng New Orleans Pelicans ang Utah Jazz 153-124 Martes ng gabi.

Pinantayan ni McCollum ang kanyang season-high 33 points, may 17 markers pa si Williamson.

Franchise record ng Pelicans ang 153, binura ang dating 149 na inilista noong October 2018 sa panalo kontra Sacramento Kings.

Mula umpisa ay ibinigay na ng New Orleans ang bola kay Williamson bilang point forward. Rumesponde naman ang big man, arkitekto sa 41 assists sa 60 made field goals ng Pelicans.

Naglista din ng 22 points si Herb Jones, 18 kay Brandon Ingram at 17 kay Jonas Valanciunas. Mula sa floor ay 11 of 17 si McCollum, walang isinablay sa limang tira mula long range tungo sa 17 points sa first half. Perpektong 3/3 din si Jones sa parehong distansiya – lahat mula sa sulok – at naka-15 markers sa break.

Giniyahan ng 22 points ni Collin Sexton ang Jazz, may 18 si Simone Fontecchio.

Sa likod ng 43-29 second quarter, nagpundar ng 77-59 lead sa halftime ang New Orleans.

Dumikit ang Utah sa walo kalagitnaan ng third quarter pero dalawang tira ang binutata ni Jones na nag-resulta sa easy layups sa kabila at balik sa 12 ang lead ng New Orleans.

Tinapos ng Pelicans ang quarter sa 24-8 run para kumalas.

(Vladi Eduarte)