Bus vs van: 2 patay, 2 iba pa sugatan

PATAY ang dalawang katao habang sugatan ang dalawang iba pa nang magsalpukan ang isang pampasaherong bus at utility van noong Martes sa San Fernando, Camarines Sur.

Kapwa nalagutan ng hininga habang ginagamot sa Bicol Medical Center dahil sa tinamong pinsala sa ulo at katawan ang mga biktimang sina Jerico Jones Ligaya, 31-anyos, ng Biñan, Laguna, at Earl Jerome Cantos, 27-anyos, ng Oriental Mindoro.

Samantala, nagpapagaling sa nasabing ospital ang mga sugatang biktima, kabilang ang driver ng van na si E­merson Hamblosa, 39-anyos, na may posibilidad umanong maputulan ng dalawang paa dahil sa tinamong grabeng pinsala dulot ng banggaan.

Naaresto at nakade­tine na sa San Fernando Municipal Police Station ang driver ng Cagsawa Travel and Tours na si Larry Benosa, 44-anyos. Nahaharap ito sa mga kasong reckless imprudence resulting to double homicide, serious physical injuries at damage to property.

Ayon kay Police Major Emilio Endrano, hepe ng San Fernando MPS, nangyari ang insidente sa kahabaan ng Maharlika highway sa Barangay Plaza pasado alas-kuwatro nang umaga.

Magkasalungat aniyang tinatahak ng bus na patungo sa Sorsogon at utility van na sinasakyan ng mga biktima ang kalsada nang okupahin ito ng van kaya nagsalpukan ang dalawang sasakyan.

(Edwin Balasa)